FC Palatia Limbach Limbach II führt Liga mit neuem Trainerduo an

Schmitt ist 30 Jahre alt und wohnt in Welschbach, einem Ortsteil der Gemeinde Illingen. „Aufgrund einer schweren Knieverletzung musste ich bereits ziemlich frühzeitig selbst meine Ambitionen als Fußballer beenden und wurde dann beim SV Hirzweiler-Welschbach im Rahmen der JFG Illtal C- und B-Jugend-Trainer“, erzählt Schmitt. „Dann wurde ich später vom Limbacher Jugendkoordinator Patrick Gessner darauf angesprochen, ob ich keine Lust hätte, bei der Palatia im Jugendbereich mitzuhelfen.“ Neun Jahre tat er das dann. „Ehe ich nun zusammen mit Steffen zur zweiten Mannschaft hochgerückt bin, war ich bei der Palatia bei der B- und A-Jugend Trainer gewesen. Das Aufrücken in die zweite Mannschaft hat Sinn gemacht, da nun auch viele bisherige A-Jugendspieler dort zum Einsatz kommen“, erklärt der 30-Jährige.