KV Riegelsberg Vizemeister freut sich schon auf den Meister

Nach der Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison wird es für die Zweitliga-Ringer des KV Riegelsberg wieder ernst: An diesem Samstag, 14. September, sind sie um 19.30 Uhr zum Rundenauftakt in der 2. Bundesliga West beim Aufsteiger KSV Krefeld zu Gast. Die Krefelder waren 2007 und 2009 in Liga zwei, sind aber jeweils direkt wieder abgestiegen. „Dieses Mal wollen wir den Klassenverbleib schaffen“, sagt der zweite Vorsitzende Jochen Haeffner.