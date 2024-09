2. Ringer-Bundesliga Vizemeister trifft auf den Meister – mehr Top-Duell geht nicht

Die Entfernung zwischen Riegelsberg und Heusweiler beträgt nur vier Kilometer: Der KV Riegelsberg erwartet an diesem Samstag um 19.30 Uhr in der Riegelsberghalle in der 2. Ringer-Bundesliga West den AC Heusweiler zu einem echten Lokal-Derby. Und zu einem echten Gipfeltreffen. In der vergangenen Saison wurden die Riegelsberger mit 19:9 Punkten Vizemeister. Der AC Heusweiler errang mit der makellosen Bilanz von 28:0 Zählern die Meisterschaft, verzichtete aber auf die Bundesliga-Aufstiegsrelegation.