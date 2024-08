Stabhochsprung-Meeting in St. Wendel Fliegender Holländer begeistert St. Wendel

Die Olympischen Spiele in Paris waren der absolute Saisonhöhepunkt. „Da kann es schon sein, dass ein Athlet danach in ein Loch fällt“, sagt Christine Adams, die Trainerin des deutschen Stabhochspringers Torben Blech. Doch davon war weder bei ihm noch bei seinem deutschen Landsmann Bo Kanda Lita Baehre, dem Niederländer Menno Vloon oder Ben Broeders aus Belgien etwas zu spüren. Nur wenige Tage nach dem Ende der Spiele in Paris flogen sie am Mittwoch beim vierten „City Jump“ in St. Wendel wieder über die Stangen – und steckten vor 2000 Leichtathletikfans voller Tatendrang.