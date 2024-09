KSV St. Ingbert Ein alter Fuchs verstärkt den Trainerstab

Ringer-Oberligist KSV St. Ingbert startet an diesem Samstag, 14. September, in der Mühlwaldhalle in die Saison. Um 19.30 Uhr ist der KV Riegelsberg II zu Gast. Bei den Gastgebern verstärkt mit Hüseyin Dincay ein erfahrener Mann das Trainerteam. Er unterstützt Konstantin Kramer, William Zakari und Nikolay Kimmel. Der 62-Jährige hat lange Zeit in der Bundesliga im Trainerstab des KSV Köllerbach gearbeitet.