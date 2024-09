FC Brotdorf Der Notfall tritt schon am zweiten Spieltag ein

Klaus-Peter Schröder (Zweiter von links) hatte eigentlich die Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Doch da der FC Brotdorf mit Personalproblemen kämpft, steht der Sportliche Leiter wieder auf dem Platz. Wie hier in der vergangenen Saison gegen den SV Wallerfangen durfte Schröder auch in dieser Saison schon über ein Tor jubeln.

Foto: Oliver Altmaier