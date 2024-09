HSG Marpingen-Alsweiler Die Moskitos wollen für gute Kirmes-Stimmung sorgen

Die Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler haben an diesem Wochenende einen ganz wichtigen Job zu erledigen: Sie wollen mit einem Sieg für eine gute Stimmung auf der Kirmes sorgen. Zum Auftakt der Festtage empfängt der Regionalligist an diesem Freitag, 20 Uhr, die SF Budenheim in der Alsweiler Sporthalle.