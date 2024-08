SV Kirkel Erst das Top-Spiel gewonnen, dann böse gepatzt

Wer am vergangenen Sonntag den Weg zum Sportplatz nach Kirkel antrat, durfte sich gleich auf zwei Spitzenspiele freuen. In der Fußball-Landesliga Ost trat der Tabellensechste SV Kirkel gegen Spitzenreiter SG Erbach an. Kirkel, gegenüber der Konkurrenz mit einem Spiel in Rückstand, setzte sich souverän mit 4:1 (2:1) durch und stürzte damit den Tabellenführer. Für den Sieger trafen Robin Vogtland (3. Minute) sowie Norman Schmitt (52. und 90.). Außerdem unterlief dem Erbacher Sebastian Schmitt ein Eigentor (42.). Ins richtige Tor traf vor 200 Zuschauern lediglich Gästespieler Tim Klotsch (45.). Neuer Tabellenführer ist dadurch Palatia Limbach II.