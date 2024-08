KF Oberthal Wenn aus Enttäuschung Ansporn wird

Neue Saison, neues Glück. So könnte für die erfolgsverwöhnten Keglerinnen und Kegler der KF Oberthal das Motto vor der an diesem Wochenende beginnenden Saison lauten. Die vergangene Saison war mit herben Enttäuschungen für beide Teams zu Ende gegangen. Das Bundesliga-Team der Frauen musste sich trotz eines starken Starts in die Meisterschafts-Endrunde (Play-Offs) am Ende mit der Vizemeisterschaft begnügen. Die Herren des Rekordmeisters verpassten als Fünfter der regulären Runde sogar erstmals in der Vereinsgeschichte den Einzug in die Endrunde. „Eine gewisse Enttäuschung darüber war natürlich da. Die gibt uns jetzt aber den Ansporn, noch motivierter zu starten“, sagt Mannschaftsführer Markus Gebauer. „Ziel ist ganz klar ein Play-Off-Platz. Richtung Titel wird es für uns aber wohl nicht gehen. Dafür sind wir durchgehend nicht stark genug besetzt“, ergänzt Gebauer.