KF Oberthal Wenn der Punkt auf einem Silbertablett serviert wird

Die Kegler der KF Oberthal haben am Samstag das Bundesliga-Derby gegen den KSC Hüttersdorf zu Hause mit 2:1 gewonnen (5447:5201 Holz, 47:31 Einzelwertungspunkte, EWP). Dabei musste der deutsche Rekordmeister aber den wichtigen Zusatzpunkt an den KSC abgeben. Dieser geht an das Gast-Team, wenn es mindestens 31 Einzelwertungspunkte erzielt. Hüttersdorf gelang dazu eine Punktlandung. „Wir haben unser Ziel erreicht, dabei aber schon zum zweiten Mal in dieser Saison Glück gehabt“, pustete KSC-Mannschaftsführer Holger Hamm durch. Eine Woche zuvor hatte seine Mannschaft das Heimspiel gegen den KV Gelsenkirchen mit 3:0 gewonnen – dabei hatte der Gegner 30 Einzelwertungspunkte erzielt.