SG Mettlach-Merzig Menzel möchte noch mal angreifen

Als Julian Menzel von Beginn an randurfte, da lief es plötzlich: Nach drei Spieltagen hatte Fußball-Saarlandligist SG Mettlach-Merzig noch keinen Punkt auf dem Konto. Im Heimspiel gegen die DJK Ballweiler-Wecklingen wurde Rückkehrer Menzel, der vor der Runde vom Landesligisten SG Besseringen-Hilbringen gekommen war, dann erstmals in dieser Saison von Beginn an eingesetzt – und die SG gewann die Partie mit 2:1. Vier Tage danach stand der 26-Jährige wieder in der Startelf – und Mettlach-Merzig bezwang die SV Elversberg II mit 3:2.