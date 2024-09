Mountainbike-Sport in Freisen Wenn in der Hölle Hochbetrieb herrscht

Am Wochenende feierten die Biker der Grünen Hölle „20 Jahre Mountainbike-Sport in Freisen“. „Als wir 2004 an der Freisener Freizeitanlage angefangen haben, kamen 80 Mountainbiker, und wir haben zehn Kuchen verkauft“, erinnert sich Uwe Glasen, Sportwart des MSC Mithras Schwarzerden. Am Samstag und Sonntag starteten insgesamt 1143 Sportler. „Und wir haben so viele Kuchen verkauft, wie wir vor 20 Jahren an Startern hatten“, sagt Glasen lachend. Der Vergleich zeigt nachdrücklich, wie der Verein in zwei Jahrzehnten gewachsen ist und welch großen Zuspruch seine Veranstaltung heute genießt.