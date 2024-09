Transfer-Überraschung Ex-Nationalspieler Jonas Hector verkündet Wechsel ins Saarland

Eine Flut von Roten Karten, Personalprobleme aufgrund von vielen Verletzungen – und ein Jonas Hector, der wieder komplett für seinen Heimatverein SV Auersmacher spielberechtigt ist: An diesem Samstag, 14. September, steht für den SV Auersmacher das erste Saar-Derby der Saison in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar an. Um 15 Uhr ist FV Eppelborn zu Gast im Saar-Blies-Stadion. Der Aufsteiger belegt Rang neun.