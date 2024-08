FC Homburg II Der Traum vom Profi war schnell geplatzt

Joel Ebler, Kapitän des Fußball-Saarlandligisten FC Homburg II, hat bereits einiges erlebt. Nach einer Saison bei der U 19 der Grün-Weißen gehörte er in der Spielzeit 2017/18 ein Jahr lang dem Profi-Kader des FCH an, der zuvor von der Regional- in die Oberliga abgestiegen war. „Mein Trainer war damals Jürgen Luginger. Ich kam aber nur bei einem Pokalspiel zum Einsatz, in der Liga nie. Und so ist es dann für mich in der zweiten Mannschaft des FCH weitergegangen“, erklärt der Kapitän.