JFG Schaumberg-Prims Noch sind die Jungs dem Trainer zu ruhig

Sie sind etwas Besonderes: Die Jungs von Aufsteiger JFG Schaumberg-Prims sind in der an diesem Wochenende beginnenden Saison der einzige saarländische Vertreter in der U 19-Regionalliga Südwest. Vergangene Runde spielten noch vier Saar-Clubs in dieser Liga. Doch der FC Homburg und die JFG Saarlouis-Dillingen stiegen ab, die SV Elversberg und der 1. FC Saarbrücken sind in die neu gegründete NLZ-Liga gewechselt.