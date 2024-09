FSV Jägersburg FSV Jägersburg will vierten Sieg in Folge

Jägersburg · Der Fußball-Saarlandligist FSV Jägersburg trifft an diesem Dienstag im Saarlandpokal auf den SV Wolfersheim. Der Kreisligist strotzt nach sechs Siegen in Folge vor Selbstvertrauen. Am Freitag steht dann das Topspiel in der Liga bei Spitzenreiter SF Köllerbach an.

10.09.2024 , 12:00 Uhr

Sie wollen den vierten Sieg in Folge: Tom Koblenz und der FSV Jägersburg treffen im Pokal auf den SV Wolfersheim. Der Kreisligist feierte in der Liga sechs Siege in sechs Spielen. Foto: Philipp Semmler

Von Stefan Holzhauser