Speedskating Lokalmatadore lassen Bahn nochmal beben

Der Eis- und Rollsportclub (ERC) Homburg war am Wochenende auf seiner Anlage in den Schrebergärten Ausrichter des 29. Internationalen Kriteriums im Speedskating. Wie lange der Verein noch an diesem Standort sein wird (der benachbarte Globus-Baumarkt soll das Gelände übernehmen), war Gegenstand der Eröffnungsreden von anwesenden Politikern und Vereinsvertretern. „Wir können damit rechnen, dass wir 2025 im Stadtpark eine neue Bahn bekommen – oder dann im besten Fall bereits eine Bahn haben werden. Ich gehe davon aus, dass es 2025 mit dem Bau losgeht“, erklärt Sabrina Schäfer die Geschäftsführerin des ERC.