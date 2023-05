Saarländische Schullaufmeisterschaften „Mathe ist schön — aber das hier ist besser“

Schüler so weit das Auge reicht: Die 23. Auflage der saarländischen Schullaufmeisterschaften sorgte an diesem Dienstag für einen farbenfrohen Anblick rund um die Merziger Stadthalle. Blau, gelb, grün, rot . . . die Farbenvielfalt, die die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2008 bis 2014 mit nach Merzig brachten, bot ein breites Spektrum. So unterschiedlich die Outfits und Trikots der rund 150 beteiligten Schulen auch waren, so einheitlich war die Einschätzung der jungen Protagonisten: „Jaaaa, natürlich ist es viel besser als normale Schule“, sagt der zwölfjährige Damian Dusemund von der Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen, die 48 Schüler in die Kreisstadt entsandte. „Es war meine zweite Teilnahme, vor Corona war ich schon mal dabei. Es hat mir sehr gut gefallen und ist auch sportlich ganz gut gelaufen“, zeigte sich Damian zufrieden. Für ihn steht fest: „Ich komme nächstes Jahr sehr gerne wieder.“