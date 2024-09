HSV Merzig/Hilbringen Merziger Wölfe fallen über die Bullen her

Die 21:45-Abreibung zum Saisonauftakt beim Titelkandidaten HC St. Ingbert-Hassel wollten die Oberliga-Handballer des HSV Merzig/Hilbringen so nicht auf sich sitzen lassen. Eine Leistungssteigerung gegenüber dem Debakel dürfte ihnen nun auch nicht allzu schwergefallen sein, aber die Wölfe taten das in imponierender Art und Weise. Am Samstag ließen sie den Black Bulls Alsweiler beim deutlichen 40:27 (21:16)-Sieg in der Thielsparkhalle keine Chance.