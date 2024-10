Erster Heimsieg der Saison Warum die Moskitos in der Liga ein Training unter Wettkampfbedingungen erlebten

Marpingen/Alsweiler · Die Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler sind mit zwei Auftakt-Niederlagen in die Regionalliga-Saison gestartet. Doch nach dem ersten Auswärtssieg vor einer Woche folgte nun auch der erste Heimsieg. Und der war mehr als deutlich. Was ihnen dabei in die Karten spielte.

07.10.2024 , 19:00 Uhr

Jetzt schlägt’s 13: Annalena Frank zieht ungehindert ab. Vor gut 200 Zuschauern ließen die Moskitos den Gegner nur sechs Minuten lang wirklich mitspielen, danach sorgten sie schnell für klare Verhältnisse. Foto: Christine Funk

Von Frank Faber