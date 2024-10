Traditionsreiches Pferderennen Bis zu 3000 Zuschauer – Wieso die 40. Ausgabe des Honzrather Renntags endlich einer nur zum Genießen war

Das Wetter hielt. Und so war am Freitag auf dem Gelände rund um die Heiderennbahn wieder viel los. Beim 40. Honzrather Pferderennen konnte der gastgebende Reit- und Rennverein (RRV) zum Jubiläumstermin „zwischen 2500 und 3000 Besucher“ begrüßen, wie die neue Geschäftsführerin Fabienne Gratz verriet. Die Pferdefans vor Ort erfreuten sich an den sieben Galopprennen auf der Sandbahn – in denen sich speziell ein Jockey in den Fokus ritt: Im letzten Rennen des Tages hatte Robin Weber auf „American Dream“ eingangs der letzten Runde noch alle vier Gegner über die 1950-Meter-Distanz im Schlepptau. Auf der Gegengerade gab es für den Neusser auf dem Wallach aber kein Halten mehr: American Dream ging auf und davon, brachte rasch vier Längen zwischen sich und die Konkurrenz – und nach dem rasanten Ritt die ansteigende Zielgerade hinauf hielt Weber beim Überqueren der Linie grinsend drei Finger in die Luft. Mit drei Siegen kürte sich der 25-Jährige endgültig zu dem Protagonisten des 40. Honzrather Pferderennens.