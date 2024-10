Jubiläums-Renntag 40 Jahre Pferderennen auf der Honzrather Heide

Wie in den Vorjahren erwarten die Gastgeber etwa 3000 Besucher an der Bahn. Dort geht am Sonntag, 6. Oktober, zudem der 18. Happy-Heide-Ritt über die Bühne, ein etwa zwölf Kilometer langer Ritt durch die Landschaft um Honzrath auf einer gekennzeichneten Reitstrecke. Nach dem Geländeritt beweisen Reiter und Pferd ihre Geschicklichkeit in lustigen Reiterspielen.