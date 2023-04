Fußball-Saarlandliga FCH II auf dem Weg Richtung Oberliga

Die Tabellenspitze in der Fußball-Saarlandliga ist grün und weiß. Und das wird sie auch nach dem kommenden Spieltag sein. Denn der FC Homburg II hat am Ostermontag im Gipfeltreffen gegen die SpVgg. Quierschied zu Hause klar mit 3:0 (1:0) gewonnen und seinen Vorsprung in der Tabelle auf den neuen Zweiten Saar 05 Saarbrücken auf vier Punkte ausgebaut. Am kommenden Sonntag um 16.30 Uhr steht für den FCH II gleich das nächste Topspiel auf dem Programm. Dann gastieren die Saarpfälzer beim Tabellenfünften SG Mettlach-Merzig.