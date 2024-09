HF Illtal Auf die Aufholjagd folgen zwei Fehler und ein Gegentor

Ein Foul, ein Pfiff, Rudelbildung – und plötzlich stehen vier Mann weniger auf dem Feld. In der Schlussphase der Partie in der Handball-Regionalliga zwischen den HF Illtal und den SF Budenheim wird es hektisch. In der Sporthalle in Uchtelfangen kommen die Saarländer nur schleppend ins Spiel. Die Aufholjagd wird am Sonntag nicht belohnt. Sie verlieren ihren Heimauftakt mit 26:27 (12:16). Bester Werfer der Gastgeber war Rechtsaußen Moritz Willscheid mit sechs Toren.