Fußball-Oberliga Haupts bekommt mit der Hertha den Dreh immer besser raus

Das kommt in der Fußball-Oberliga nur selten vor: Yannik Haupts vom FC Hertha Wiesbach erzielte am vergangenen Sonntag beim 4:3-Erfolg seiner Mannschaft in der Abstiegsrunde beim TuS Kirchberg gleich alle vier Treffer seiner Hertha. Da gab es nach dem Schlusspfiff doch sicher riesigen Jubel beim 22-Jährigen? „Ich habe erstmal durchgeatmet, weil das ein ganz wichtiger Sieg war“, verrät der offensive Mittelfeldspieler.