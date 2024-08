TuS Neunkirchen Mit einer Demonstration der Stärke in die Regionalliga

Der Plan der aufgrund der besseren Leistungsklassen favorisierten Neunkircher war es, schon in den Einzel-Partien alles klar zu machen. Nachdem TuS-Spitzenspieler Laurant Olivier Daxhelet mit einem 6:2 und 6:2 gegen Florian Ross gewann, lag es an den beiden letzten Neunkircher Spielern, den Sack zuzumachen. André Marschall unterlag jedoch Stefan Hofmann mit 4:6, 7:5 und 6:10 – und so waren nun alle Augen auf das zu diesem Zeitpunkt letzte noch laufende Einzel gerichtet: Neunkirchens Nummer fünf, Jochen Meyer, setzte sich dabei gegen Oliver Goettlich mit 6:4 und 7:6 durch. Der Rest war Freude pur. „Wir rannten alle auf den Platz und umarmten Jochen. Auch unsere Gegner waren richtig fair und haben uns gratuliert und sind auch noch anschließend zum gemeinsamen Grillen auf der Anlage geblieben“, erzählt der Neunkircher Mannschaftsführer.