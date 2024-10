Saarlouis Sunkings Riesige Enttäuschung nach Heimpremiere

Die Vorfreude auf den ersten Auftritt in der Saarlouiser Stadtgartenhalle war groß. Rund 450 Zuschauer wollten sich das Heimdebüt der Saarlouis Sunkings in der 1. Basketball-Regionalliga am Tag der Deutschen Einheit nicht entgehen lassen – und wurden bitter enttäuscht: Nach zwei Auswärtsschlappen zum Start kassierten die Sonnenkönige gegen Aufsteiger VfL Bensheim nach enttäuschender Leistung mit 74:82 (29:36) bereits ihre dritte Saison-Niederlage. „Wir haben uns sehr auf die Heimpremiere gefreut – aber wir waren die erste Hälfte komplett ohne Energie“, haderte Sunkings-Trainer Marc Hahnemann: „Bis auf fünf Minuten im dritten Viertel, wo wir gezeigt haben, was wir können, spielten wir ohne Intensität und ohne Selbstvertrauen.“