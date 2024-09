HC St. Ingbert-Hassel Trotz erneutem Kantersieg: HC muss mehr Gas geben

St Ingbert · Hinter dem HC St. Ingbert-Hassel liegt in der Handball-Oberliga ein perfekter Saisonstart. Nach dem 45:21-Auftaktsieg gegen den HSV Merzig-Hilbringen folgte am Samstag in der Rohrbachhalle ein weiteres Heimspiel: Und erneut fegte die Mannschaft von Trainer Philip Forster den Gegner vom Feld.

24.09.2024 , 12:00 Uhr

Lars Schlicker vom HC St. Ingbert-Hassel (mit Ball) lässt sich auch von zwei Gegenspielern nicht aufhalten. Robin Wagner von RW Schaumberg (Nummer 94) versucht vergeblich ihn zu packen. Foto: Wolfgang Degott/Picasa

Von Stefan Holzhauser