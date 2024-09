HSV Merzig/Hilbringen Eine ganz bittere Lehrstunde zum Auftakt

Samstag, 20.40 Uhr in der Rohrbachhalle: Die Anhänger des Handball-Oberligisten HC St. Ingbert-Hassel haben sich von ihren Plätzen erhoben und klatschen in der letzten Minute des Heimspiels in Rohrbach gegen den HSV Merzig/Hilbringen rhythmisch im Takt. Die Gastgeber führen im Duell des Vizemeisters der vergangenen Saison gegen den damaligen Tabellendritten überraschend deutlich mit 45:21. Bei diesem Spielstand bleibt es auch. Beim Abpfiff fallen sich die Spieler der Gastgeber gegenseitig um den Hals und lassen sich von ihren begeisterten Fans feiern.