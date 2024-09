HC St. Ingbert-Hassel Wenn beim Handball in der Halle die Wehen einsetzen

Ob er auch irgendwann ein Handballer wird? Die Rede ist von Pedro, der in der Nacht auf Sonntag früher als erwartet das Licht der Welt erblicken wollte. Sein Vater Sebastian Meister ist Kreisspieler beim Handball-Oberligisten HC St. Ingbert-Hassel. Mit seiner Freundin Tara war der 24-Jährige am Samstagabend Handball schauen – und zwar in der Regionalliga die Partie zwischen dem TuS Dansenberg und der HG Saarlouis II (38:27). In der Layenberger-Halle in Kaiserslautern-Dansenberg machten sich plötzlich Wehen bemerkbar. „Wir sind in die Klinik nach Kaiserslautern gefahren und dort das erste Mal Eltern geworden“, erzählt Meister, der mit seiner jungen Familie im pfälzischen Albersbach wohnt.