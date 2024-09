HC Dillingen/Diefflen Eine Monsterparade leitet die Niederlage ein

Lange durfte Handball-Oberligist HC Dillingen/Diefflen auf etwas Zählbares zum Saisonstart hoffen: Im Heimspiel gegen die HSG TVA/ATSV Saarbrücken blieb das Team von Neu-Trainer Michael Ditzler am Samstag trotz eines Rückstands über weite Strecken in Schlagdistanz. Auch rund sechs Minuten vor Ende war das der Fall: HC-Topschütze Konrad Wagner, der auf insgesamt zwölf Treffer kam (davon vier Siebenmeter), hatte just auf 26:28 verkürzt, als den Gästen ein schneller Ballverlust unterlief. Würde das Spiel nun kippen?