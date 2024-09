SV Hasborn Hasborns Trainer ist nach Tor-Spektakel sauer

Hasborn · Fußball-Saarlandligist SV Hasborn hat am Sonntag in einer spektakulären Partie beim SC Reisbach, der als Überraschungs-Tabellenführer in die Partie ging und der jetzt Dritter ist, einen Punkt geholt.

02.09.2024 , 17:00 Uhr

Piunkt geholt, Spitzenreiter gestürzt: Dennoch war Hasborns Trainer Heiko Wilhelm am Sonntag sauer. Foto: B&K/Bonenberger / B&K

Von Philipp Semmler