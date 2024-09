HSG Marpingen-Alsweiler Die Moskitos sind nur kurze Zeit auf Siegkurs

Trainer Andreas Moßmann brachte die Ursache für die zweite Saisonniederlage der Moskitos kurz und knapp auf den Punkt: „In den Momenten nach der 21:20-Führung haben wir im Angriff unclever und fehlerhaft gespielt“. Am Ende verloren die Regionalliga-Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler daher am Freitag ihr Kirmesspiel in der mit 250 Zuschauern voll besetzten Alsweiler Sporthalle gegen die SF Budenheim mit 25:27 (13:15). Wie bereits am Spieltag zuvor – beim 26:27 bei der HSG Hunsrück – war der Drittliga-Absteiger nicht abgezockt genug, die Partie in den letzten Minuten für sich zu entscheiden. „Wir müssen jetzt daran arbeiten, um das Selbstvertrauen wieder hochzustellen“, sagte der Trainer.