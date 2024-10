„ Es war kein hochklassiges Spiel“ TV Homburg siegt im Regionalliga-Derby

Nach mehr als einem Jahr ohne „echtes“ Saar-Derby in der vierthöchsten deutschen Handball-Liga war der Andrang in der Eppelborner Hellberghalle, in der die HF Illtal am Sonntag den TV Homburg zum Regionalliga-Duell erwarteten, entsprechend groß. Doch die Erwartungen an ein hochklassiges Spiel wurden beim 31:28 (11:10)-Auswärtssieg der Homburger weitgehend enttäuscht.