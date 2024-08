HSG Saarbrücken Dank Königstransfers unter die Top drei?

Die Handballer der HSG TVA/ATSV Saarbrücken spielen kommende Saison nicht mehr in der Saarlandliga, sondern in der Oberliga. Ein Aufstieg im klassischen Sinne war dies für das Team aber nicht. Schließlich wurden die bisherige Saarlandliga einfach in Oberliga Saarland und die bisherige Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in Regionalliga Rheinland-Pfalz/Saar umbenannt. „Für mich ist das nichts Neues. Als ich noch ein junger Spieler war, hieß diese Spielklasse auch schon mal Oberliga“, sagt HSG-Trainer Jürgen Hartz.