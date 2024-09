Spitzenspiel beim TuS Brotdorf Wenn der Wecker zum Hammer wird

Es gibt diese Momente. Wenn montagmorgens um 5 Uhr der Wecker klingelt, und sich Timm Reinert in seiner Wohnung in Perl aufmacht, seinen Arbeitstag als Elektriker anzutreten, schwirrt ihm ab und an durchaus die Frage durch den Kopf: Wieso tue mir und meinem Körper die Belastung durch die Handball-Oberliga noch an. „Wenn wir samstags spielen, geht es montags noch“, meint der 33-Jährige scherzhaft: „Aber sonntags...“