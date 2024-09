RW Schaumberg empfängt Black Bulls Alsweiler Warum das Derby für Wagner noch spezieller ist

Theley · Robin Wagner ist in einem Unternehmen beschäftigt, das Windkraftanlagen baut. Für jede Menge frischen Wind will der Handballer des Oberligisten RW Schaumberg auch im Derby an diesem Samstag um 18 Uhr in der Theleyer Sport- und Kulturhalle sorgen.

27.09.2024 , 18:30 Uhr

Robin Wagner, Linksaußen bei RW Schaumberg Foto: HVS/Wagner/HVS

Von Frank Faber