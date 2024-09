RW Schaumberg Bei Schaumberg fehlt der wichtigste Spieler

Die Oberliga-Handballer von RW Schaumberg setzen auf ihre Heimstärke. „In der vergangenen Saison hatten wir einige Heimspiele, in denen wir richtig stark waren“, schaut RW-Spielertrainer Pascal Meisberger zurück. Zum ersten Heimauftritt in der neuen Runde empfängt sein Team an diesem Sonntag, 18 Uhr, in der Theleyer Sport- und Kulturhalle den TuS Brotdorf.