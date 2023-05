Handball-Oberliga Erst „Wild-West-Handball“, dann Meisterparty

Bis weit nach Mitternacht wurde in der Robert-Bosch-Schulsporthalle in Homburg am Samstag gefeiert. Fans, Spieler und Verantwortliche des TV Homburg hatten nach dem letzten Saisonspiel in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auch allen Grund dazu. Zwar stand das Team von Trainer Steffen Ecker bereits seit Wochen als Meister und Drittliga-Aufsteiger fest, doch die Mannschaft schaffte es beim Saisonfinale durch den torreichen 45:44 (22:20)-Heimsieg gegen HB Mülheim/Urmitz tatsächlich auch, in allen 30 Saisonspielen ungeschlagen zu bleiben. Das war vorher keiner Mannschaft in der RPS-Klasse gelungen.