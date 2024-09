Handball-Oberliga War der erste Spieltag nur ein Ausrutscher?

21:45 – mit dieser heftigen XXL-Packung im Gepäck sind die Oberliga-Handballer des HSV Merzig/Hilbringen am ersten Spieltag beim Meisterschafts-Mitfavoriten HC St. Ingbert-Hassel aus der Rohrbachhalle geschlichen. „Es kann nur besser werden“, sagt HSV-Trainer Laszlo Kincses. Und das am besten schon an diesem Samstag, wenn der HSV um 18 Uhr die Black Bulls Alweiler in der Thielsparkhalle empfängt. Klar habe man sich unter der Woche über das Spiel in St. Ingbert unterhalten müssen, sagt Kincses. „Wir haben dort zu viele technische Fehler gemacht und uns viele Fehlpässe geleistet. St. Ingbert hatte einen guten Tag und wir überhaupt nicht. Das hat das Ergebnis so deutlich gemacht.“