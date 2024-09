HSG Fraulautern-Überherrn Falken weiter auf Beutezug?

Nach zwei Spieltagen haben die Oberliga-Handballer der HSG Fraulautern-Überherrn 3:1 Punkten auf dem Konto. Und dieser eine Verlustpunkt ärgert Spielertrainer Chrstian Jung. „Weil wir im vergangenen Auswärtsspiel bei der HSG TVA/ATSV Saarbrücken lange geführt haben und das Spiel hätten gewinnen können. Das wäre ein schönes Ausrufezeichen gewesen.“ Mit dem Auftritt seiner Mannschaft sei er aber trotz der 34:34-Punkteteilung zufrieden. „Und daran wollen wir jetzt anknüpfen.“ An diesem Samstag, 19.15 Uhr, empfangen die Falken den punktgleichen TuS Brotdorf in der Adolf-Collet-Halle in Überherrn. „Das wird wohl eine ausgeglichene und hitzige Partie, bei der wir den Heimvorteil nutzen wollen“, sagt Jung.