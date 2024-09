20 Jahre Mountainbike-Sport in Freisen In der Grünen Hölle ist wieder der Teufel los

Freisen · An diesem Wochenende feiern die Radsportler der „Grünen Hölle“ 20 Jahre Mountainbike-Sport in Freisen. „Wir werden an beiden Tagen wohl wieder mehr als 1000 Teilnehmer haben, das zeichnet sich anhand der Anmeldungen bereits ab“, freut sich Uwe Glasen, Sportwart des MSC Mithras Schwarzerden, zu dem die Radsportgruppe „Grüne Hölle“ gehört.

13.09.2024 , 12:57 Uhr

Foto: Uwe Glasen

Von Frank Faber