Landesliga Auf die Dauer hilft nur Gauer

Keine Minute. Keine einzige Minute haben sie in dieser Saison verpasst. Lars Gauer, Innenverteidiger des FC Noswendel Wadern, und Melvin Smark, Torhüter der SG Wadrill-Sitzerath, sind die Dauerbrenner der Fußball-Landesliga West. In allen 32 Spielen standen sie vom An- bis zum Abpfiff auf dem Platz. Ein ganzes Jahr lang. Genau 2880 Minuten! Das hat außer den beiden kein anderer Spieler geschafft.