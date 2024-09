SV Hasborn Ein „sauwichtiges Duell“ gegen den Ex-Club

Hartnäckig zu bleiben, lohnt sich manchmal: Beim Werben des Fußball-Saarlandligisten SV Hasborn um die Dienste von Gabriel Posse war es so. Schon mehrfach bemühte sich der SV in der Vergangenheit um eine Verpflichtung des flexibel einsetzbaren Fußballers vom FC Hertha Wiesbach, der für Wiesbach 22 Spiele in der Oberliga absolvierte.