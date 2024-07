FV Siersburg FV Siersburg will vor dem Lokalrivalen landen

Der Top-Torjäger ist weg, ein langjähriger Leistungsträger in der Abwehr ebenfalls – trotzdem geht Fußball-Verbandsligist FV Siersburg optimistisch in die neue Runde. „Wir wollen uns in der Tabelle gegenüber der vergangenen Spielzeit verbessern“, sagt Trainer Heiko Kind. In der Saison 2023/2024 belegte der damalige Saarlandliga-Absteiger Rang acht, punktgleich mit dem Tabellensiebten SG Perl-Besch. Auf die Frage nach dem Saisonziel ergänzt der Übungsleiter dann noch lachend: „Und natürlich wollen wir wieder vor unserem Nachbarn SF Rehlingen-Siersburg landen. Das hat hier in der Gemeinde schon einen gewissen Stellenwert.“ Der Lokalrivale Rehlingen-Fremersdorf wurde vergangene Spielzeit Neunter.