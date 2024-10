Fußball-Saarlandliga Schwalbachs Premiere geht daneben

Die Fußballer des FV Schwalbach haben am Freitag erstmals in der Vereinsgeschichte eine Partie auf ihrem neuen Kunstrasenplatz ausgetragen. Der Kunstrasen, der auf dem bisherigen Hartplatz des FV neben dem Rasenplatz entstanden ist, erhielt am Mittwoch die Freigabe für den Spielbetrieb. Da der Rasen nach Regenfällen unbespielbar war, verlegte der FVS seine Saarlandliga-Partie gegen dem Tabellen-Nachbarn Borussia Neunkirchen am Freitag kurzfristig auf das neue Geläuf. Die Premiere war allerdings nicht erfolgreich: Vor 300 Zuschauern gewannen die Hüttenstädter mit 2:0 (1:0).