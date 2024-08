Fußball-Saarlandliga Aufatmen nach dem Stimmungskiller

Der FV Schwalbach hat den ersten Saisonsieg gefeiert. Vor 350 Zuschauern setzte sich der Fußball-Saarlandligist zu Hause gegen Aufstiegsanwärter FC Hertha Wiesbach mit 2:0 (0:0) durch. Der Schlüssel zum Erfolg: Die Schwalbacher ließen die starke Offensive der Gäste nicht zur Entfaltung kommen. In der vergangenen Saison erzielte Vizemeister Wiesbach mit 104 Treffern die meisten in der Liga. Am Mittwoch in Schwalbach kam der FC nun selten gefährlich vors Tor.