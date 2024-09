Die Fußballer des FV Eppelborn haben am Samstag in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bei Mitaufsteiger SF Eisbachtal durch ein Gegentor in der dritten Minute der Nachspielzeit verloren. Vor 200 Zuschauern unterlag der FVE bei den zuvor noch sieglosen Gastgebern mit 2:3 (1:0).