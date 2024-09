FV Eppelborn Nicht-Leistung ab der ersten Sekunde

Die Vorentscheidung kam durch ein Traumtor zustande. Der FV Eppelborn lag am Samstag im Heimspiel in der Fußball-Oberliga gegen Arminia Ludwigshafen mit 0:1 zurück, als die Gäste in der 52. Minute einen Konter starteten. Der Ball wurde von der linken Seite in den Strafraum gespielt. Giuliano Cultrera sprintete an den ersten Pfosten – und beförderte den Ball mit der Hacke zum 2:0 für die Gäste ins lange Eck. Am Ende zog die Mannschaft von Trainer Philipp Häffner gegen den bisherigen Tabellen-15. mit 0:3 (0:1) den Kürzeren.