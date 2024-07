FV Eppelborn Einen Titel hat der neue Trainer schon

Eppelborn · Der FV Eppelborn startet am 3. August mit dem Saar-Derby beim FV Diefflen in die Saison. In der Fußball-Oberliga stellt sich der Aufsteiger mit seinem neuen Übungsleiter Philipp Häfner auf einen harten Abstiegskampf ein.

28.07.2024 , 19:00 Uhr

Philipp Häfner (Mitte) spricht im Training zu seinen Spielern. Für den neuen Übungsleiter des FV Eppelborn und seine Mannschaft beginnt nach dem Aufstieg in die Oberliga die Mission Klassenverbleib mit dem Saar-Derby bei seinem Ex-Club FV Diefflen. Foto: Philipp Semmler

Von Philipp Semmler